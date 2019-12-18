Зеленский выступает за сокращение до 10 тыс. га максимальной нормы концентрации земли у одного владельца

Вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум после открытия рынка, сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский: Депутаты сначала внесли норму о концентрации о более 200 тыс. гектаров земли в одни руки. Согласен, это очень много Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владеть не более 10 тыс. га одним человеком. Об этом он сказал 18 декабря во время общения с фермерами села Красная Слободка Киевской области, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте... до 10 тыс. га – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум после открытия рынка.

Он рассказал, что после принятия закона об открытии рынка земли будет подготовительный этап для полноценного запуска рынка.

"Мораторий [на продажу земли] можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что опасения по поводу рейдерства после открытия рынка земли безосновательны.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", – заявил глава государства.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители начали разгонять митингующих после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.