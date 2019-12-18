В ходе протестов 17 декабря в правительственном квартале умер ранее судимый киевлянин – СМИ

Человек, который умер во время акции протеста у Верховной Рады 17 декабря, был неоднократно судим. По данным издания "Цензор.НЕТ", причиной смерти стал инфаркт.

Мужчина, который умер во время протестов 17 декабря недалеко от Верховной Рады, был 40-летним киевлянином, его звали Павел Боков. Об этом написало издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники в полиции.

Он находился за несколько кварталов от места, где проходила акция, – на улице Институтской. Ему стало плохо.

В 11.30 в Нацполицию от бригады скорой помощи поступило сообщение, что при транспортировке в больницу скончался мужчина. Издание пишет, что он умер от инфаркта.

По данным информационного портала Нацполиции, Боков был ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и кражу имущества.

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Во время нее произошли стычки. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что во время столкновений пострадало 17 правоохранителей, 26 митингующих задержали.

"Есть информация, что во время столкновений умер мужчина и будто бы от действий полиции. Хочу сказать, что личность этого человека установлена – гражданин 1979 года рождения. "Скорая" его забирала по адресу ул. Институтская 16, там ему оказывалась помощь. Это было более чем за час до последнего столкновения. По предварительной информации, он умер от сердечной недостаточности. Общались с родными, они сказали, что ночью ему было плохо. Завтра будет вскрытие и [станут известны] окончательные обстоятельства", – рассказал после акции глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.