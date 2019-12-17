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Под Верховной Радой между митингующими и правоохранителями произошли столкновения. Фоторепортаж

Вчера 21.36
17 декабря в Киеве активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки, правоохранители начали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 26 митингующих задержали, вечером их отпустили. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Украина, протесты, митинг, столкновения, правоохранители, Андрей Крищенко, уголовное производство, Нацполиция, земельная реформа, рынок земли
 

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