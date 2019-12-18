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ПОЛИТИКА

Зеленский о столкновениях под Радой: Это не путь цивилизованной страны

На акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения, которая проходила 17 декабря под Радой, "звучали не голоса фермеров, а политические лозунги", из-за этого и пострадали люди, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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В результате столкновений под Радой пострадало 17 правоохранителей и двое гражданских
В результате столкновений под Радой пострадало 17 правоохранителей и двое гражданских
Фото: ЕРА

Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Об этом 17 декабря в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя столкновения под Радой.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ради лучшей жизни украинцы должны научиться уважать друг друга.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтениями поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – заявил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2410934042490291

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители начали разгонять митингующих после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 

26 митингующих задержали, вечером их отпустили

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно не известно, был ли этот человек участником акции протеста.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Теги: Украина, протесты, реформы, митинг, столкновения, Владимир Зеленский, уголовное производство, Нацполиция, земельная реформа, рынок земли
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