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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

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Если в реализации земельной реформы государство не обеспечит справедливый арбитраж, будет расти спрос на уличные драки

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Земельная реформа не может быть вопросом сугубо парламента и полиции. Это не панацея и не быстрые шахматы – это долгий, системный процесс, где реализация и правоприменение значат ничуть не меньше, чем даже сам закон и доктрина. Земельная реформа должна стать сферой ответственности президента, всего правительства, всех органов власти. Любой масштабный передел собственности приведет к массовому недовольству, нет такой формулы, которая будет устраивать всех.

Для проведения земельной реформы необходима государственная программа по разъяснению, внедрению, реализации, коммуникации, взаимодействию, защите прав, доступ к судам, доступ к электронному кадастру.

А если государство не обеспечивает справедливый арбитраж, значит, будет расти спрос на уличные драки.

Чтобы провести любую реформу в Украине, надо начинать с армии, судов и полиции. Хочешь что-то изменить – недостаточно изменить какой-то фрагмент мозаики. Надо усиливать институты, на которых покоится государство:

  • армия сшивает, объединяет и защищает государство;
  • суд защищает права и собственность граждан;
  • полиция обеспечивает правоприменение.

Нужны изменения, которые начинаются в этих базовых структурах и тем самым обеспечивают признание и легитимность всех других реформ.

К сожалению, команда Зеленского плохо понимает, что власть – это не просто принятие решений и законов, власть – это выстраивание институтов, которые делают самое сложное – реализовывают решения и законы, осуществляют арбитраж, защищают права всех граждан – участников изменений.

Если анализ и осознание реальности не произойдет, государство будут сотрясать куда более мощные акции протеста в связи с любой реальной структурной реформой.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, протесты, реформы, Юрий Бутусов, земельная реформа
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