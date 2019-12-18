В стычках под Радой участвовало 500 человек, 17 правоохранителей пострадали – Крищенко

После столкновений под Радой в больницы обратились двое гражданских. 17 правоохранителей получили легкие повреждения: переломы пальцев, ссадины на лице, ожоги глаз из-за использования газа, рассказал руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

17 декабря в столкновениях с правоохранителями под Радой во время акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения участвовали 500 человек. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что активисты анонсировали три акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения (возле парламента) и "Авто Евро Сила" под Кабмином требовала ввести упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

Разгон протестующих под Верховной Радой начался после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки, добавил Крищенко.

"С утра было до 4,5 тыс. человек – все акции, которые проводились и возле Кабинета Министров, и возле Верховной Рады. В столкновениях принимало участие, может быть, до 500 человек… Часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. Было задержано 26 человек, они находятся в районном управлении. Пострадало 17 полицейских, они обратились к медикам с разными легкими травмами: переломами пальцев, ссадинами на лице, ожогами глаз из-за использования газа. Двое гражданских обратились в больницы, с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить при каких обстоятельствах они получили телесные повреждения", – сказал он.

Крищенко добавил, что в центре Киева было задействовало около 2,5 тыс. правоохранителей.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно не известно, был ли этот человек участником акции протеста.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.