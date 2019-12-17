Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В столкновениях у Рады пострадали двое правоохранителей – полиция

Правоохранители задержали одного активиста у Верховной Рады в Киеве, проинформировали в полиции. В Нацполиции отметили, что сегодня у здания парламента "митингующие начали с полицейскими толкотню, которая переросла в стычку".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
17 декабря под Радой произошла стычка между митингующими и полицейскими
17 декабря под Радой произошла стычка между митингующими и полицейскими
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате столкновений у Верховной Рады в Киеве 17 декабря пострадали двое правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими толкотню, которая переросла в стычку", – сказано в сообщении.

Получивших телесные повреждения полицейских госпитализировали.

"По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента", – продолжили в полиции.

Правовую оценку его действиям дадут "после выяснения всех обстоятельств".

Корреспондент телеканала "112 Украина" сообщил сегодня, что на акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения распылили перцовый газ.

На сайте полиции указано, что на 17 декабря в центральной части столицы было анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Рады. Для обеспечения общественной безопасности правоохранители несут там усиленную службу.

По данным "Українських новин", в акции в центре Киева 17 декабря принимают участие около 3 тыс. человек. В митинге участвуют представители "Батьківщини", ВО "Свобода", организации "Всеукраинский аграрный совет" и Аграрной партии. Активисты держат в руках плакаты "Фермеры против дерибана земли", "Нет – земельной мафии".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Теги: Верховная Рада, Киев, полиция, митинг, столкновения, акции, правоохранители, палатки, пострадавшие, полицейский, столкновение, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS