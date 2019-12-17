Под Радой распылили перцовый газ, пострадал полицейский

Под Радой 17 декабря произошла словесная перепалка между полицейскими и активистами, выступающими против продажи земли, после чего "в ход пошел перцовый газ", сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".

17 декабря под Верховной Радой в Киеве во время митинга против продажи земель сельскохозяйственного назначения распылили перцовый газ, среди пострадавших есть полицейский, сообщил корреспондент телеканала "112 Украина".

"Протестующие пытаются... занести реквизит. Это, в частности, палатки и другие устройства, которые хотят применять во время протеста возле ВР. Полицейские, которые здесь стояли и до этого кордоном, пронести реквизит участникам акции не позволяют. Сначала здесь произошла словесная перепалка, после чего в ход пошел перцовый газ", – рассказал журналист.

Пострадавшего полицейского увели под руки.

На сайте полиции Киева пока нет информации о стычке. Там указано, что на 17 декабря в центральной части столицы было анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе под зданием Рады.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", – сказано в сообщении.

По данным "Українських новин", в акции в центре Киева 17 декабря принимают участие около 3 тыс. человек. В митинге участвуют представители "Батьківщини", ВО "Свобода", организации "Всеукраинский аграрный совет" и Аграрной партии. Активисты держат в руках плакаты "Фермеры против дерибана земли", "Нет – земельной мафии".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.