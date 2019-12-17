Рада открыла и сразу же закрыла вечернее заседание

Депутаты Верховной Рады Украины вместо запланированного на 17 декабря вечернего заседания парламента решили продолжить консультации по законопроекту о рынке земли.

17 декабря спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Консультации (по законопроекту о рынке земли. – "ГОРДОН") будут продолжаться и сегодня, и, я думаю, что и завтра утром. Поэтому было предложение от всех фракций и депутатских групп сегодня продолжить работу не в пленарном режиме. Поскольку регламентом предусмотрено проведение вечернего заседания Верховной Рады, предлагаю открыть его, а потом сразу досрочно закрыть вечернее заседание. После этого возвращаемся к консультациям", – сказал он.

На вечернем заседании зарегистрировалось 320 народных депутатов.

"Вечернее заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым и параллельно вечернее заседание Рады объявляю закрытым. Возвращаемся к консультациям", – заявил Разумков.

Сегодня активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Во время нее произошли стычки. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что во время них пострадало 17 правоохранителей, 26 митингующих задержали. Телеканал "Наш" сообщал об одном госпитализированном активисте.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.