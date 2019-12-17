Посольство США в Украине осудило насилие на акции под Радой

17 декабря под Верховной Радой активисты устроили столкновения с полицией во время акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Посольство США в Украине осудило насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло возле парламента.

Столкновения произошли во время акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения Фото: ЕРА

Посольство США в Украине осудило насилие на акции протеста под Верховной Радой 17 декабря. Об этом говорится в заявлении дипучреждения в Facebook.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", – заявили дипломаты.

17 декабря под Радой активисты устроили акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения и установили палатки. Правоохранители заявили, что они установлены незаконно. В полиции сообщили, что активисты не подчинились требованиям правоохранителей, а вместо этого "устроили стычку, воспользовались дубинками и бросали камни". Полицейские применили слезоточивый газ и демонтировали палатки.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сказал, что полиция задержала 26 митингующих.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями.

Как сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, в акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения участвовало 500 человек. После столкновений под Радой в больницы обратилось двое гражданских. 17 правоохранителей получили легкие повреждения: переломы пальцев, ссадины на лице, ожоги глаз из-за использования газа.