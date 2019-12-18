Ставить законопроект о рынке земли на голосование без рассмотрения всех 5 тыс. правок – грубейшее нарушение регламента – нардеп Лабазюк

Без рассмотрения всех 5 тыс. правок к законопроекту о рынке земли в Украине ставить его на голосование в парламенте будет грубейшим нарушением регламента. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк.

"Есть спорный момент, который начался еще в комитете, – это 5 тыс. правок. И если все их рассматривать по регламенту, на это уйдет где-то месяц. А законопроект поставили на повестку дня уже в четверг. Вчера собрались главы фракций, групп и члены комитета. Глава комитета предложил рассмотреть правки каким-то новым методом, объединив схожие. Но такой процедуры в регламенте нет – если я подал правку, ее обязаны рассмотреть. В итоге начался спор. Все понимают, чтобы быстрее протолкнуть этот законопроект, "Слуга народа" будет что-то делать. Это переросло в скандал. По сути, на комитете обсуждалось именно то, как найти здравый смысл в этом вопросе. Сошлись на том, что сегодня и в четверг комитет проведет заседания снова, где будет рассматривать правки. Без их рассмотрения ставить законопроект на голосование нельзя. Это будет грубейшее нарушение регламента. Неважно, приняли правки или нет, но их надо рассматривать", – подчеркнул нардеп.

По его словам, протесты под Верховной Радой отражаются на работе парламентариев.

"Вся история с рынком земли началась неправильно, нельзя было так делать. Сначала нужно было провести парламентские слушания, услышать мнение аграрных ассоциаций. А уже потом писать законопроект, который действительно сбалансировал бы ситуацию. Никто же не спорит, что рынок земли нужен. Вопрос – в какой форме? Конечно, вчерашние события вокруг Верховной Рады влияют на ее работу. Депутаты прошлого созыва хорошо помнят все эти дымовые шашки и крики. Возможно, нардепы, которые попали в парламент впервые, еще не понимают, что это все очень непросто. Вчерашний конфликт в итоге может стать довольно серьезным. Понятно, что там есть политические партии, которые стоят с флагами. Но ведь на это смотрит вся страна. Вопрос земли всегда был непростой темой для украинцев. Тем более, сейчас она сильно подогрета. На месте руководства страны я бы отложил рассмотрение вопроса рынка земли. Уже подходят праздники. И если кто-то думает, что сейчас люди расслабятся и можно будет протянуть данный законопроект, то это неправильно", – отметил Лабазюк.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

17 декабря активисты устроили под Радой акцию протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители начали разгонять митингующих после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, чтобы установить палатки. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадало 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

26 митингующих задержали, вечером их отпустили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.