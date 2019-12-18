Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Под Радой возобновили акцию протеста против земельной реформы

Здание Верховной Рады в Киеве усиленно охраняют сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, обстановка на месте акции протеста спокойная, сообщает "Интерфакс-Украина".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столкновения под Радой произошли 17 декабря
Столкновения под Радой произошли 17 декабря
Фото: ЕРА

На площади Конституции под зданием Верховной Рады в Киеве 18 декабря возобновили акцию протеста против продажи земель сельскохозяйственного назначения, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщает корреспондент агентства, под зданием парламента собралось несколько сотен активистов. Протест проходит под руководством "Национального штаба защиты родной земли", куда вошли представители "Батьківщини", ВО "Свобода", "Национального корпуса", а также профсоюзов и Всеукраинского аграрного совета.

Здание Рады находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Обстановка спокойная, митингующие и правоохранители никаких активных действий не предпринимают.

17 декабря под Верховной Радой произошли стычки в ходе акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек. 

26 митингующих задержали, вечером их отпустили.  Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. 

СМИ сообщали, что одного человека без сознания забрала скорая помощь. Крищенко информировал, что мужчина умер. По его словам, эта смерть не связана со столкновениями, мужчина скончался из-за сердечной недостаточности в нескольких кварталах от Рады. Глава полиции Киева сказал, что точно неизвестно, был ли этот человек участником акции протеста.

17 декабря глава "Национального корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Радой будет бессрочной: пока "власть не услышит народ".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

В документе указано, что после снятия моратория один человек может купить не более 213 тыс. га земли. Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что вопрос лимита ко второму чтению пересмотрят. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

4 декабря председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря.

Теги: Верховная Рада, Украина, протесты, полиция, митинг, столкновения, Национальный корпус, продажа земли, Нацполиция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS