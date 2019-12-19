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"Он женщину трогал". На аграрном комитете Рады произошла потасовка, Кива толкнул Шуфрича. Видео

Вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета Рады произошла стычка между народными депутатами. Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк пояснил в Facebook, что конфликт произошел во время рассмотрения законопроекта по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, с 15.00 комитет рассмотрел более 200 правок, все происходило по регламенту. После перерыва нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива "вернулся очень возбужденным", добавил он. "Укринформ" сообщает, что парламентарии от ОПЗЖ предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать "Позор!" и потребовали завершить заседание. Между Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем произошел конфликт, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. В какой-то момент Кива толкнул Шуфрича. На видео, которое опубликовала в Facebook нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, слышно, как Кива кричит Шуфричу: "Не трогай меня руками!"

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Во время стычки Кива толкнул Шуфрича
Во время стычки Кива толкнул Шуфрича
Скриншот: Yevheniya Kravchuk / Facebook

В это же время нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко призывал Сольского выгнать какого-то депутата с заседания (на видео не слышно, о ком идет речь). "Коля, ну он же начал трогать ее – ты что, не видел? Выведи его с комитета. Мы бы никогда не опустились, чтобы женщину трогать. Вы что, вообще обалдели?" – заявил он. Кива в ответ на реплику какой-то женщины сказал ей "закрыть рот". Сольский объявил перерыв в заседании комитета на 15 минут и попросил депутатов разойтись, позже они продолжили заседание.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря. Сейчас депутаты в комитете анализируют поправки к документу. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум

видео

Видео: УНН - Українські Національні Новини / Facebook

Видео: Yevheniya Kravchuk / Facebook
Теги: Верховная Рада, Украина, Нестор Шуфрич, Вадим Ивченко, Илья Кива, парламент, земельная реформа, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, рынок земли, Андрей Мотовиловец, Николай Сольский
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