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На заседании аграрного комитета Рады Тимошенко разбрасывала бумаги. Видео

18 декабря на заседании аграрного комитета Рады во время потасовки между депутатами из-за законопроекта об открытии рынка земли лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко взяла пачку документов (возможно, с текстом законопроекта) со стола председателя комитета, нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского и бросила их на пол. На видео видно, что депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пыталась оппонировать Тимошенко. Часть заседания в эфире показал телеканал NewsOne.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Тимошенко сбросила бумаги со стола Сольского
Тимошенко сбросила бумаги со стола Сольского
Скриншот: editor NewsOne / YouTube

Позже народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук опубликовал в Facebook фото разбросанных документов. 

Фото: Дмитро Соломчук / Facebook
Фото: Дмитро Соломчук / Facebook

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении в период с 17-го по 20 декабря. Сейчас депутаты в комитете анализируют поправки к документу. 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

видео

Видео: editor NewsOne / YouTube
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Украина, Елизавета Богуцкая, земельная реформа, Слуга народа, рынок земли, Николай Сольский
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