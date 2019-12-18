Рабинович заявил, что оппозиция остановила “вакханалию беззакония” при рассмотрении законопроекта о рынке земли

Нардеп, сопредседеталь фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что парламентская оппозиция добилась, чтобы рассмотрение законопроекта о продаже земли прошло "строго по регламенту, со всеми правками и сравнительными таблицами".

До февраля – марта 2020 года вопрос о продаже земли не будет решаться, заявил Рабинович Фото: Vadim Rabinovich / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что парламентской оппозиции удалось остановить "вакханалию беззакония" при рассмотрении законопроекта о рынке земли. Об этом он написал Facebook.

"Вчера, когда хотели протащить незаконно через комитет преступный и антиукраинский закон о продаже земли, были две фракции, которые остановили эту вакханалию беззакония. Это "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" [Юлии] Тимошенко. И, несмотря на огромные политические противоречия с фракцией Тимошенко, я признателен членам этой фракции за то, что они вместе с нами встали на защиту земли", – написал Рабинович.

Он добавил, что на заседании аграрного комитета 18 декабря "благодаря жесткой позиции "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батьківщини" руководство Рады под протокол заявило, что рассмотрение [проекта] закона о продаже земли пройдет строго по регламенту, со всеми правками и сравнительными таблицами".

"Это означает, что до февраля – марта следующего года вопрос о продаже земли не будет решаться. Поверьте мне, это большая победа, потому что "под елочку" иностранным корпорациям могли положить нашу землю, а сейчас этот вопрос хотя бы отодвинут", – написал Рабинович.

Депутат добавил, что, "зная креативность молодой новой команды", боится, что "в любой момент все может поменяться".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.