Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с предложениями президента

Документ, который поддержал парламент, устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента Украины.

19 декабря Верховная Рада Украины одобрила предложения президента Украины к закону "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады" (№0979), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали 337 депутатов.

Парламентарии поддержали девять из 10 правок президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента, то есть обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления.

Согласно документу, в состав специальной следственной комиссии должны входить нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи.

Законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента Верховная Рада приняла за основу 25 апреля.

6 июля парламент принял его во втором чтении и в целом. 12 сентября президент вернул документ в Раду со своими предложениями.