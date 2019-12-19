Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла закон о временных следственных комиссиях с предложениями президента

Документ, который поддержал парламент, устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За документ проголосовали 337 депутатов
За документ проголосовали 337 депутатов
Фото: Слуга Народу / Facebook

19 декабря Верховная Рада Украины одобрила предложения президента Украины к закону "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады" (№0979), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовали 337 депутатов.

Парламентарии поддержали девять из 10 правок президента Украины Владимира Зеленского.

Законопроект устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования в случае импичмента президента, то есть обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления.

Согласно документу, в состав специальной следственной комиссии должны входить нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи. 

Законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента Верховная Рада приняла за основу 25 апреля.

6 июля парламент принял его во втором чтении и в целом. 12 сентября президент вернул документ в Раду со своими предложениями. 

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, импичмент, расследование, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS