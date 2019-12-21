Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – Ермак

Контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет подписан на выгодных для Украины условиях, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями
Ермак: Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями
Фото: EPA

Российская сторона на газовых переговорах в Минске 20 декабря согласилась выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в комментарии "Громадському" после переговоров рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража", – сказал Ермак.

Он уточнил, что долг РФ выплатит деньгами.

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. Подробности на брифинге 21 декабря сообщат министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет". 

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года19 сентября28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК "Нафтогаз України".

В "Нафтогазі" заявиляли, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым "Газпром" должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство заявляло о намерении заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу и предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

"Газпром", в свою очередь, предлагал продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигал ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства "Нафтогазу" об инициировании Еврокомиссией расследования против "Газпрома".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель называл это предложение откровенно неприемлемым. Он говорил, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос "был разблокирован""В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом", – сказал президент Украины. Путин после саммита заявлял, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае "совместной честной работы"

19 декабря в Берлине представители Украины, РФ и ЕС подготовили проект протокола о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, НАК Нафтогаз, транзит, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS