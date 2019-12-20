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Украина и РФ договорились по транзиту газа, британский парламент поддержал сделку по Brexit. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей пятницы, 20 декабря.

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Контракт на транзит газа должны подписать до конца года
Контракт на транзит газа должны подписать до конца года
Фото: EPA

Договоренности по транзиту газа

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года

Британский парламент поддержал Brexit

Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, согласно которому страна покинет Европейский союз 31 января.

Суды по апелляциям Антоненко и Кузьменко перенесли

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, на 23 декабря в связи с неявкой прокуроров. По этой же причине на 24 декабря перенесено рассмотрение апелляции на меру пресечения другой фигурантки дела – детского кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко.

Подозреваемая и ее знакомые не хотели покидать зал суда, требуя приезда прокуроров и рассмотрения апелляции. В связи с этим силовики штурмовали помещение, чтобы иметь возможность ее вывести.

Борьба с незаконным игорным бизнесом

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года. Полиция изъяла из игорных заведений 2,3 тыс. единиц оборудования на сумму 50 млн грн.

Гривна – мировой лидер по укреплению в 2019 году

Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления, сообщило агентство Bloomberg. С начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, газ, гривна, транзит, игорный бизнес, Brexit, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко
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