Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу Сольвару

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда, нардеп VII созыва от БПП Руслан Сольвар должен внести залог в размере 370 тыс. грн.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, который фигурирует в деле о незаконном получении компенсации за жилье. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба суда.

Как сообщила "Українським новинам" спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк, речь идет о нардепе VII созыва от БПП Руслане Сольваре. Заседание прошло 19 декабря.

Согласно решению следственного судьи, Сольвар должен будет внести залог в размере 370 тыс. грн. Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Суд обязал подозреваемого сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро о смене места проживания или работы, удерживаться от общения со свидетелями по данному делу и сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые предоставляют право на выезд из Украины.

18 декабря НАБУ сообщило, что нардеп незаконно получил более 361 тыс. грн компенсации за аренду номера в отеле, проживая в собственной квартире.