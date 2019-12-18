НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении властью экс-нардепу Сольвару – СМИ

Бывшему парламентарию от БПП Руслану Сольвару Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении из-за вероятного безосновательного получения более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья, пишут "Українські новини".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении в злоупотреблении властью экс-депутату ВР VII и VIII созывов. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

С ноября 2014 года парламентарий получал из государственного бюджета компенсации за съем номера в отеле "Киев", так как у него не было своего жилья в столице.

Правоохранители установили, что в начале марта 2017 года депутат получил в наследство квартиру в Киеве, однако не сообщил об этом управлению делами аппарата Верховной Рады и продолжил получать выплаты из бюджета.

В НАБУ подчеркнули, что парламентарий отказался от получения денег только в октябре 2018 года после публикаций в СМИ. Тогда же бюро начало расследование. За полтора года, прошедшие после получения наследства, депутату выплатили более 361 тыс. грн компенсации.

Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщают "Українські новини", речь идет об экс-нардепе от БПП Руслане Сольваре.

В декабре 2016 года журналисты программы "Наші гроші" заявляли, что Сольвар указал в своей декларации ложные сведения. В частности, авторы материала отметили, что нардеп не задекларировал ни квартир, ни машин, а его пожилая мать владеет двумя квартирами, двумя домами и четырьмя офисами. Сольвар ответил, что будет подавать в суд на журналистов, а саму информацию назвал ложной.