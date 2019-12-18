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НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении компенсации на оплату жилья

По данным Национального бюро Украины, бывший народный депутат скрывал факт владения жильем в Киеве и незаконно получил из государственного бюджета компенсацию на аренду номера в столичном отеле. В НАБУ не называют имя подозреваемого, по данным "Українських новин", речь о бывшем нардепе от Оппозиционного блока Дмитрии Колесникове.

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НАБУ начало расследование в октябре 2018 года
НАБУ начало расследование в октябре 2018 года
Фото: НАБУ / Facebook

17 декабря 2019 года детективы Национального бюро Украины по согласованию со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья, информирует пресс-служба НАБУ.

Источник "Українських новин" отметил, что речь о бывшем нардепе от Оппозиционного блока Дмитрии Колесникове. В бюро не называют имя подозреваемого.

НАБУ квалифицировало его действия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, на протяжении декабря 2014 года – октября 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета компенсацию расходов на съем номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было, и он сознательно скрыл этот факт", – сказано в сообщении пресс-службы.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года.

Украинские правоохранители также подозревают Колесникова в рамках другого уголовного производства. 

6 сентября 2019 года экс-глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). 16 сентября стало известно, что суд отпустил нардепов на поруки депутата-самовыдвиженца Дмитрия Шпенова. 16 октября прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывших нардепов от Оппозиционного блока Вилкула и Колесникова.

Теги: Украина, коррупция, аренда, следствие, расследование, жилье, детективы, НАБУ, Дмитрий Колесников, подозрение, САП
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