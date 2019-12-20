Силовики штурмовали зал суда, чтобы вывести из него фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко

После того как суд отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения кардиохирургу Юлии Кузьменко, фигурирующей в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, она и ее знакомые отказывались покидать зал суда и требовали приезда прокуроров и продолжения заседания. Силовики через несколько часов штурмовали зал.

После переноса рассмотрения апелляции на меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, силовики штурмовали зал суда, поскольку подозреваемая и ее знакомые отказывались его покидать. Об этом пишет "Украинская правда".

После завершения заседания Кузьменко и ее друзья и знакомые около пяти часов оставались в зале суда и пытались блокировать вход, чтобы не дать правоохранителям вывести подозреваемую. Кузьменко говорила, что не покинет зал, пока не приедут прокуроры и суд не рассмотрит апелляцию.

Приезда прокуроров также требовал адвокат Владислав Добош. Как пишет "Громадське", он просил не переносить заседание, а сделать перерыв на несколько часов, чтобы представители стороны обвинения могли прибыть в суд.

Впоследствии несколько десятков полицейских и нацгвардейцев растолкали людей и вывели Кузьменко. Подозреваемая отказывалась покидать стеклянный бокс, но позже согласилась добровольно выйти в сопровождении силовиков.

Во время штурма в зале выкрикивали: "Позор!"

Видео событий опубликовало "Громадське" в Twitter.

У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм.



Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко не покидали зали суду, сподіваючись, що засідання відбудеться pic.twitter.com/K7wUF6oAIQ — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Апелляционный суд Киева должен был рассматривать апелляцию на меру пресечения Кузьменко 20 декабря, но из-за неявки прокуроров отложил заседание на 24 декабря.

В Генпрокуратуре заявили, что причиной переноса заседания стало "ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева". 19 декабря группа прокуроров по делу об убийстве Шеремета была обновлена, отметило ведомство.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.