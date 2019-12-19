Дело Шеремета. Адвокаты подозреваемых Антоненко и Кузьменко подали апелляции

В апелляционной жалобе адвокат детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что решение суда о ее аресте "является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене". Защитник военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко в своей жалобе указал, что следствие не предоставило "ни одного документального подтверждения" совершения преступления его подзащитным.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины Фото: ЕРА

Владислав Добош, адвокат детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил в Facebook, что подал апелляцию на ее арест.

Добош указал в жалобе, что решение суда об аресте Кузьменко – "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

Адвокат военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко Константин Татарченко также заявил в Facebook, что подал апелляцию на арест своего подзащитного.

Татарченко указал в жалобе, что Антоненко не совершал действий, указанных в сообщении, в котором его объявили подозреваемым, а также отметил, что следствие не предоставило "ни одного документального подтверждения" совершения преступления.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (Riffmaster) (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.