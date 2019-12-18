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Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко не признает вину и отказывается давать показания – адвокаты

Члены группы правовой защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего Андрея Антоненко заявили, что он будет давать показания только после того, как убедится в беспристрастности следствия.

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Антоненко находится в изоляторе временного содержания
Антоненко находится в изоляторе временного содержания
Фото: Андрій Антоненко / Facebook

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета военнослужащий Андрей Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания. Об этом на своей странице в Facebook сообщили члены группы правовой защиты Антоненко.

"Вчера посетили его в изоляторе временного содержания (он до сих пор не в СИЗО). О состоянии Андрея. Настроение у него спокойное, держится, передает благодарность всем за поддержку. Он до сих пор не понимает, почему именно его "назначили" подозреваемым и за что. Андрей не признает не только вину, но и ни одного факта, которые о нем излагают. Поскольку эти факты, в том числе алиби, легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", – говорится в сообщении. 

Следователь во вторник пытался допросить Антоненко, но он воспользовался своим правом и отказался давать показания или объяснения.

"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость. Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", – отметили адвокаты.

https://www.facebook.com/vitali.galenchenko/posts/2572067659495148

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания он заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он.

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины намерено ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения для Антоненко.

Теги: Павел Шеремет, следствие, военнослужащий, адвокат, Андрей Антоненко
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