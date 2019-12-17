"Я непричастен к убийству Павла Шеремета". Фигурант дела Антоненко передал записку из СИЗО

Подозреваемый в уголовном производстве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко назвал ложью все обвинения в свой адрес.

Фигурант по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, украинский военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко отрицает свою вину в преступлении. Он написал об этом в записке, которую обнародовал на своей странице в Facebook глава пресс-службы командования Сил специальных операций Алексей Никифоров.

"Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку. Я непричастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху. Это все ложь! Полная. С первой буквы. Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди! С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета", – написал Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания он заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он.

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины намерено ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения для Антоненко.