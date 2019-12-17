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Прокуратура подозревает 25-летнего уроженца России в организации покушения на Вячеслава Соболева

По данным следствия, 25-летний уроженец Российской Федерации привлек в качестве исполнителя для убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева 20-летнего экс-участника АТО. Тот выстрелил по машине, где находился Соболев, но попал в его трехлетнего сына, проинформировали в прокуратуре.

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Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover
Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства трехлетнего ребенка в центре столицы, проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

"Прокуратурой города Киева совместно со следователями столичной полиции по результатам проведения комплекса оперативных и негласных следственных (разыскных) действий удалось установить, кто, по версии следствия, организовал заказное убийство местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца антитеррористической операции, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, с которым он познакомился в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области", – сказано в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, во время личной встречи, которая состоялась в одном из торгово-развлекательных центров столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 тыс. Тот согласился.

Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образе его жизни, адресе проживания, работы, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства.

"Свои инструкции по организации преступления мужчина делал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби. В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства – площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и трехлетним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика", – продолжили в прокуратуре.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается", – добавили в пресс-службе.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. По информации "Украинской правды", правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева и "вскоре его возьмут".

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора" в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Вячеслав Соболев был избран в Киевский областной совет в 2015 году, он входит во фракцию "Солидарность". В конце 90-х годов он основал сеть магазинов "Обжора" в Донецкой области. В 2010–2011 годах был заместителем главы НАК "Нафтогаз України".

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет "Украинская правда", арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс.

Теги: Россия, Киев, Украина, убийство, прокуратура, Вячеслав Соболев, ребенок
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