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Командование Сил спецопераций будет ходатайствовать о домашнем аресте для фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко

В командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины заявили, что верят в невиновность своего военнослужащего Андрея Антоненко, которого правоохранители подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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ССО: Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта
ССО: Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта
Фото: Андрій Антоненко / Facebook

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины будет ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-службы командования ССО Алексей Никифоров.

"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судье через адвокатов и приобщен к делу", – отметил Никифоров.

Он также рассказал, что суду предоставили служебную характеристику на Антоненко, и подчеркнул, что за дни, прошедшие с момента взятия Антоненко под стражу, ни одного запроса от органов следствия к командованию не поступало.

"В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должности, которые предусматривают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО / ООС. Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта в составе группы внутренней коммуникации ВСУ. В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд", – добавил Никифоров.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2482171262028567&id=100007071516201

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко, кардиохирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу) и семья ветеранов АТО – Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно).

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Суд взял под стражу фигуранта дела Шеремета Антоненко. Во время заседания Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, ВСУ, ССО, Андрей Антоненко
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