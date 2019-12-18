Четыре эксперта по делу Шеремета, в том числе британский, подписали противоречащие друг другу заключения – "Слідство.Інфо"

По данным проекта "Слідство.Інфо", психологическая экспертиза видео с камер наблюдения свидетельствует о том, что на месте убийства журналиста Павла Шеремета находилась детский хирург Юлия Кузьменко, однако портретная экспертиза не подтверждает этого, а исследование походки, которое проводил британский криминалист Айвен Берч, считает доказательства "условно достаточными".

В деле об убийстве Шеремета фигурирует пять человек Фото: ЕРА

Четыре эксперта по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, среди которых британец Айвен Берч, подписали заключения, противоречащие друг другу. Об этом говорится в сюжете проекта "Слідство.Інфо", вышедшем в эфир 16 декабря.

Журналисты заявляют, что имеют в распоряжении копию экспертизы, которой в том числе аргументировали позицию следствия, объявляя подозрение фигурантам дела.

В материале сказано, что заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин и его заместитель Андрей Семенец провели психологическую экспертизу видео, снятого камерами наблюдения в районе места преступления.

Результаты психологического исследования свидетельствуют о том, что детский хирург Юлия Кузьменко является той женщиной, которую камеры зафиксировали во время минирования автомобиля Шеремета накануне его гибели, отмечают журналисты.

Однако портретная экспертиза не подтверждает этого, подчеркивается в расследовании. По данным журналистов, судебный эксперт лаборатории криминалистических видов исследований Екатерина Педько не смогла идентифицировать женщин на видеозаписях как одну и ту же, ссылаясь на "низкое качество изображения" и "неблагоприятные условия съемки".

Берч, который делал анализ походки лиц, зафиксированных камерами, оценил сходство Кузьменко и женщин на видео как "условно достаточное".

"Исходя из моего опыта изучения походки человека, учитывая различные комбинации особенностей походки и принимая во внимание перечисленные ограничения, я считаю, что анализ походки обеспечивает условно достаточные доказательства в подтверждение того, что Лицо 1 в исследуемых видеокадрах является Лицом 2", – сказано в исследовании британца.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных к убийству: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), музыкант и доброволец Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следствие считает, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, военнослужащего ССО также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

В тексте подозрения Кузьменко сказано, что она не только закладывала, но и дистанционно привела взрывчатку в действие после того, как увидела, что Шеремет сел в машину. Однако Аваков заявил, что следствие точно не знает, кто "нажимал кнопку". Он подчеркнул, что это было "многофакторное преступление".

Глава МВД говорил, что Берча называли "специалистом номер один во всем мире". По словам Авакова, выводы британского эксперта подтверждают результаты исследований, проведенных украинскими специалистами.