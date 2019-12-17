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Обыск в квартире Мухарского связан не с расследованием убийства Шеремета, а со сбытом наркотиков – полиция

13 декабря украинский шоумен Антин Мухарский рассказал об обыске в его киевской квартире, которую он сдает в аренду. Он предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В полиции сообщили, что обыск связан с расследованием дела о продаже наркотиков.

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Мухарский говорил, что тоже имеет отношение к волонтерскому движению
Мухарский говорил, что тоже имеет отношение к волонтерскому движению
Фото: Антін Мухарський / Facebook

Обыск в киевской квартире украинского шоумена Антина Мухарского в ночь на 13 декабря не связан с расследованием уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Обыск в квартире, которую актер сдавал в аренду, состоялся в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть интернет", – отметили в полиции.

Там сообщили, что уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины расследует полиция Кропивницкого.

"Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных мессенджеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в квартире Мухарского на Подоле в Киеве потому, что ее снимали фигуранты дела о наркотиках.

"В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, сим-карты, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы", – рассказали в полиции.

Мухарский рассказал об обыске 13 декабря. Он предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с расследованием дела об убийстве Шеремета.

"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого случая… Все это очень совпадает со вчерашней пресс-конференцией министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, которые занимаются волонтерским движением. Я тоже в некоторой мере имею отношение к этому движению", – добавил он.

12 декабря Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция сообщила их имена: это Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Юлия Кузьменко (заключена под стражу) и супруги Владислав и Инна Грищенко (были арестованы в сентябре и ноябре соответственно по другому делу).

Теги: Павел Шеремет, полиция, экспертиза, правоохранители, расследование, Антин Мухарский, уголовное производство, Нацполиция
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