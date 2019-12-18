Убийство Шеремета. Проводить "разведку", минировать и взрывать автомобиль могла одна и та же женщина – "Слідство.Інфо"

Согласно выводам британского криминалиста Айвона Берча, который исследовал видео с камер наблюдения за несколько дней, накануне и в день убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, фотографировала камеры с места преступления, закладывала взрывчатку под автомобиль и приводила ее в действие, вероятно, одна и та же женщина, сообщает "Слідство.Інфо". Украинские правоохранители считают, что эти действия выполняли две женщины.

Результаты экспертизы, которую проводил британский криминалист Айвон Берч, свидетельствуют о том, что проводить "разведку", минировать и взрывать автомобиль журналиста Павла Шеремета могла одна женщина. Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо", обнародованном 16 декабря.

Берч оценивал сходство женщин, зафиксированных камерами внешнего наблюдения у места убийства в день преступления, 20 июля, накануне – когда закладывали взрывчатку, а также за несколько дней до этого – тогда, по данным правоохранителей, фигуранты проводили "разведку".

Согласно результатам исследования Берча, сходство женщины – "разведчицы", которая фотографировала камеры в районе места преступления, и женщины, минировавшей автомобиль Шеремета, оценивается как "умеренные доказательства в подтверждение".

Так же он оценил сходство женщины, которая закладывала взрывное устройство под авто, с женщиной, приводившей бомбу в действие утром 20 июля. При этом, согласно выводам эксперта, сходство "разведчицы" и женщины, которая активировала взрывное устройство, оценивается как "умеренно весомые доказательства в подтверждение".

Фото: slidstvo.info

Это исследование "вообще ставит под сомнение результаты расследования" украинских правоохранителей, подчеркивают журналисты.

По данным украинских правоохранителей, речь идет о двух женщинах. Следствие считает, что медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь занималась "разведкой" – искала камеры на маршруте следования сообщников, а взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали детский хирург Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко; военнослужащего ССО также называют организатором преступной группы.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

В тексте подозрения Кузьменко сказано, что она не только закладывала, но и дистанционно привела взрывчатку в действие после того, как увидела, что Шеремет сел в машину. Однако Аваков заявил, что следствие точно не знает, кто "нажимал кнопку". Он подчеркнул, что это было "многофакторное преступление".

Глава МВД говорил, что Берча называли "специалистом номер один во всем мире". По словам Авакова, выводы британского эксперта подтверждают результаты исследований, проведенных украинскими специалистами. Однако, как сообщило "Слідство.Інфо", выводы Берча противоречат экспертизам, проведенным в Украине.