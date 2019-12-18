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"Из смерти вашего сына делают шоу". Кузьменко в СИЗО написала письмо матери Шеремета

Детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, пожелала матери погибшего, чтобы однажды перед ней "поставили настоящих убийц" сына.

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Кузьменко: Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем, &mdash; я хочу, чтобы вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств
Кузьменко: Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем, — я хочу, чтобы вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств
Фото: ЕРА

Подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего Людмиле. Копию письма в Facebook опубликовал адвокат Кузьменко Владислав Добош.

"Мы с вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать вас, что я здесь ни при чем, — я хочу, чтобы вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", – написала она.

Кузьменко отметила, что хочет выразить матери Шеремета искреннее соболезнование.

"Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры Министерства внутренних дел в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед вами поставили настоящих убийц и вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", – добавила она.

https://www.facebook.com/VadyslavDobosh/posts/1689545354514146

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Теги: Украина, смерть, убийство, Павел Шеремет, СИЗО, арест, расследование, Юлия Кузьменко, Владислав Добош
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