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Нардеп от "Слуги народа" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь

Народный депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер сообщила, что решила взять на поруки подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета Яну Дугарь, так как она спасла десятки жизней украинских военных.

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Дугарь находится под домашним арестом
Дугарь находится под домашним арестом
Фото: ЕРА

18 декабря народный депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер заявила в Facebook, что решила взять на поруки Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

“Решила взять на поруки Яну Дугарь, боевого медика 25-й бригады Десантно-штурмовых войск. Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников. Украина отметила работу Яны государственными наградами. Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества", – написала она.

По мнению нардепа, суд должен отметить Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Дугарь – сирота. У нее нет ни ресурсов, ни возможностей влиять на следствие. Дугарь – порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия. Дугарь – защитник Украины. Защитники Украины не изменяют своему государству, покидая его в тяжелые времена”, – добавила Вангер.

https://www.facebook.com/Vagner.Viktoriya/posts/163287941715778:0

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, домашний арест, Слуга народа, Яна Дугарь
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