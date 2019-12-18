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Адвокат фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь заявил о давлении на свидетелей

По словам адвоката Николая Ореховского, есть свидетели, которые могут подтвердить: подозреваемая в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь в момент его смерти находилась на Донбассе. Адвокат считает, что на них оказывают давление.

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Дугарь находится под домашним арестом
Дугарь находится под домашним арестом
Фото: ЕРА

Адвокат медсестры одного из парашютно-десантных батальонов Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил о давлении на свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Об этом Николай Ореховский сообщил в комментарии "Громадському".

По его словам, эти свидетели могут подтвердить, что Дугарь находилась в день убийства Шеремета в зоне боевых действий.

"Кто давит – мне трудно сказать, вы же понимаете, что все они люди военные, как и Яна", – сказал Ореховский.

Никаких других подробностей он не привел.

Прокурор по делу отказался отвечать телеканалу на вопрос, планировали ли они ходатайствовать об изменении меры пресечения для Дугарь, учитывая новые обстоятельства – показания свидетелей о том, что женщина во время убийства Шеремета была в зоне проведения боевых действий.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией". 

Теги: убийство, Павел Шеремет, следствие, свидетели, Яна Дугарь
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