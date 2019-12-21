Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления в 2019 году – Bloomberg

В 2019 году гривна укрепилась к доллару США на 19%, сообщило агентство Bloomberg.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Курс гривны к доллару на 20 декабря составляет 23,37 грн/$
Курс гривны к доллару на 20 декабря составляет 23,37 грн/$
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления с начала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg. Материал доступен на платной основе, его фрагменты 20 декабря опубликовало агентство LIGA.net.

По данным Bloomberg, с начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.

Также в списке наиболее укрепившихся валют российский рубль, египетский фунт, тайский бат и израильский шекель. 

Аналитики считают, что укрепление гривны будет способствовать снижению трудовой миграции в Украине.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. Согласно официальному курсу Нацбанка на 20 декабря, гривна к доллару укрепилась до 23,37 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны  – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

В Международном валютном фонде прогнозировали, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$. 

Теги: гривна, доллар, курс валют, Bloomberg, курс доллара
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS