Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления в 2019 году – Bloomberg

В 2019 году гривна укрепилась к доллару США на 19%, сообщило агентство Bloomberg.

Курс гривны к доллару на 20 декабря составляет 23,37 грн/$ Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления с начала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg. Материал доступен на платной основе, его фрагменты 20 декабря опубликовало агентство LIGA.net.

По данным Bloomberg, с начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.

Также в списке наиболее укрепившихся валют российский рубль, египетский фунт, тайский бат и израильский шекель.

Аналитики считают, что укрепление гривны будет способствовать снижению трудовой миграции в Украине.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. Согласно официальному курсу Нацбанка на 20 декабря, гривна к доллару укрепилась до 23,37 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

В Международном валютном фонде прогнозировали, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$.