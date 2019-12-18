Милованов объяснил, почему не падают цены при укреплении гривны

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что повышение средней зарплаты в Украине повлияло на то, что не снижаются цены на импортные товары при укреплении курса гривны.

Средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$ Фото: Національний банк України / Facebook

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов разъяснил в Facebook, почему не уменьшаются цены на товары при укреплении курса гривны.

Министр написал, что за год, если сравнивать ноябрь 2018 года и ноябрь текущего года, "курс доллара усилился на 12%".

"За это же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (повышение спроса). Цены на товары со значительной импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", – написал Милованов.

При этом министр заявил, что существует и много других факторов, влияющих на цены.

"Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то, возможно, общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", – сообщил он.

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

Министр опубликовал таблицы, где проиллюстрированы товары, на которые больше всего выросли и упали цены.

Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Бывший народный депутат Виктория Войцицкая в комментариях раскритиковала пост Милованова.

"Тимофей, come on, ну и ты туда же... Курс доллара по отношению к гривне не может укрепляться, потому что он hard currency. Это гривна может укрепляться по отношению к доллару. Давайте уже, наконец-то, правильные определения применять", – написала политик.

"Виктория, не пишите ерунды. А для Георгия напомню, что я экономист-ученый, с международной карьерой и публикациями", – ответил Милованов.

"Ты шутишь? Это базовые понятия в экономике. Не может hard currency укрепляться по отношению к soft currency. Может, я что-то пропустила, и гривна при новой власти стала hard currency", – отреагировала экс-нардеп.

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. На 17 декабря регулятор установил курс гривны к доллару на уровне 23,49 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны является "естественным процессом" при плавающем курсообразовании.

В Международном валютном фонде прогнозировали, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$.