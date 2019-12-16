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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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В Украину льются миллиарды долларов. Если бы Нацбанк не вмешался, курс доллара уже был бы ниже отметки 20 грн/$

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Нетипичная ситуация для Украины. Декабрь месяц, а доллар не растет. Рядовой украинец смотрит на свою кучку долларов и едва сдерживает слезы. Ведь покупательная способность этой кучки упала как минимум на 15%! И не инфляция виновата – она всего 5,1% в год. А такой родной и надежный доллар подводит рядового гражданина.

В голове крутятся мысли – кто же виноват в этот раз в бедах простого человека? Хочется привычно повесить всех собак на Гонтареву, но она уже полтора года за границей. Порох? Он много кричит из телевизора, но тоже не при делах. Новая власть Зе? Те тоже не вмешиваются в политику Нацбанка, им МВФ не позволяет. Говорят люди, что есть какие-то бумажки ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – "ГОРДОН"), за которыми охотятся иностранцы. Но это, наверное, ложь! Кому нужны украинские долги?!

О, наверное, виновны масоны, Сорос и Путин! С ними ничего не ясно, но эти могли!

Что же на самом деле? Бурным потоком льются миллиарды долларов в Украину. Национальный банк Украины уже едва сдерживает этот напор. Только за две последние недели НБУ выкупил на межбанке более $860 млн! Золотовалютные хранилища и подвалы Нацбанка уже трещат от объемов иностранной валюты. А кроме главного банка страны никто не может купить столько долларов.

Непросто представить, что было бы, если бы Нацбанк не вмешался. Курс доллара уже был бы ниже отметки 20 грн/$. А еще не началась большая приватизация, которую обещают сделать честной, с допуском нерезидентов. А рынок земли сельхозназначения? Если придут иностранцы со своими десятками миллиардов долларов, то в Украине долларами будут туалеты обклеивать.

Что же будет дальше? Прогнозировать курс гривны к доллару сегодня сложно, как никогда. На валютном рынке действуют много факторов, которые могут толкать курс в разные стороны.

За усиление гривны играют:

  • работники, которые переводят в Украину все больше валюты ежегодно;
  • иностранные портфельные инвесторы, которых устраивает высокая доходность гривневых ОВГЗ;
  • ежегодно растущие урожаи зерновых, большая часть которых экспортируется;
  • сильная команда "Нафтогазу", которая уже выиграла у "Газпрома" $5 млрд за газ и еще может выиграть 11 млрд грн за транзит, а также не дает зарабатывать на газе олигархам;
  • международные организации, которые поддерживают Украину и команду Зе, верят в наши реформы.

За усиление доллара играют:

  • Игорь Коломойский, который не хочет возвращать миллиарды долларов, выведенные из "ПриватБанка";
  • "Газпром", потому что не желает транспортировать свой газ через Украину. Вследствие остановки транзита Украина ежегодно будет терять $2–3 млрд валютной выручки;
  • потенциальный мировой экономический кризис (который пока откладывается), так как доллар всегда вырастает при нестабильности в мире;
  • украинские экспортеры, потому что за полученные от экспорта доллары они имеют меньше гривен и их не хватает на покрытие всех расходов.

Есть еще ряд ситуативных факторов, каждый из которых может влиять на курс в ту или иную сторону. Предусмотреть их невозможно.

Вывод. Если кто-то говорит, что он знает, что будет с курсом гривны, – не верьте. Или врет, или не разбирается.

Что делать? Держите часть средств в гривнах, часть – в иностранной валюте.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, инфляция, МВФ, валюта, гривна, НБУ, доллар, курс гривны, Тарас Козак, ОВГЗ
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