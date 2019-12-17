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Уровень инфляции дает возможность говорить об удешевлении кредитования в 2020 году – Гончарук

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ставки по кредитам для бизнеса в гривне могут снизиться до 12% годовых к концу 2020 года.

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Гончарук: Наша стратегия заключается в том, чтобы вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования
Гончарук: Наша стратегия заключается в том, чтобы вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования
Фото: kmu.gov.ua

Сокращение уровня инфляции будет способствовать снижению ставок по кредитам в 2020 году. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире канала ICTV вечером 16 декабря.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы вместе с НБУ продолжать политику удешевления кредитования. Сейчас для этого довольно благоприятные условия. Имеем достаточно низкий уровень инфляции, какого давно не было. Такой низкий уровень инфляции – 5,1% – позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года", – сказал премьер.

По его словам, к концу 2020 года ставки по кредитам в гривне могут сократиться до 12% годовых. 

"Мы поставили себе цель, чтобы, условно, уже весной бизнес мог рассчитывать на получение кредитов под 16% годовых, летом – около 14%, осенью – под 12% годовых в гривне", – отметил Гончарук. 

Он рассказывал, что в 2020 году правительство выделит 5 млрд грн на программу доступного кредитования.

В начале ноября Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция снизится до 6,3% к концу 2019 года и достигнет среднесрочной цели в 5% в конце 2020 года. В декабре глава НБУ Яков Смолий заявил, что инфляция снизилась до 5,1%, превысив ожидания регулятора

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил учетную ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, а с 13 декабря – до 13,5%.

Теги: инфляция, гривна, НБУ, кредиты, Алексей Гончарук
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