После сообщений об отставке министров Малюська опубликовал фото ботинок на столе, а Милованов пообещал продолжать реформы

Внефракционный депутат Анна Скороход заявила, что министр юстиции Денис Малюська и глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написали заявления об уходе с должностей. После этого Малюська заявил, что сохраняет интригу, а Милованов опроверг слова Скороход.

Малюська (на фото) и Милованов прокомментировали сообщения о своей отставке Фото: Denis Malyuska / Facebook

16 декабря внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила в своем Telegram-канале, что министр юстиции Денис Малюська и глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написали заявления об увольнении.

Скороход утверждает, что причиной такого решения министров является "недостаточное материальное обеспечение".

После этого Малюська опубликовал в Facebook фото своего рабочего стола с ботинками на нем и написал: "Держим интригу".

Милованов в видеообращении в Facebook опроверг слова Скороход.

"Тут говорят, что я подал в отставку, – это ложь. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы. Зарплаты должны быть у всех высокими – по всей Украине. И пенсии тоже. Я сделаю для этого все и верю, что у нас получится", – сказал он.

11 декабря Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. грн. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. – надолго меня не хватит", – сказал он.

В тот же день Милованов опубликовал скриншоты переводов в системе "Приват24", которые свидетельствуют о том, что он за три месяца работы в министерстве получил около 93 тыс. грн зарплаты. Глава Минэкономразвития добавил, что хочет получать заработную плату, которая "не больше и не меньше", чем у его коллег – министров.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет говорил в ноябре, что некоторые руководители министерств просят увеличить им заработную плату, так как им "действительно сложно поддерживать свои семьи".

Милованов, Малюська и Дубилет были назначены министрами в украинском правительстве 29 августа вместе с остальными членами Кабмина, который возглавил Алексей Гончарук.