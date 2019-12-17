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После сообщений об отставке министров Малюська опубликовал фото ботинок на столе, а Милованов пообещал продолжать реформы

Внефракционный депутат Анна Скороход заявила, что министр юстиции Денис Малюська и глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написали заявления об уходе с должностей. После этого Малюська заявил, что сохраняет интригу, а Милованов опроверг слова Скороход.

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Малюська (на фото) и Милованов прокомментировали сообщения о своей отставке
Малюська (на фото) и Милованов прокомментировали сообщения о своей отставке
Фото: Denis Malyuska / Facebook

16 декабря внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила в своем Telegram-канале, что министр юстиции Денис Малюська и глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написали заявления об увольнении.

Скороход утверждает, что причиной такого решения министров является "недостаточное материальное обеспечение". 

После этого Малюська опубликовал в Facebook фото своего рабочего стола с ботинками на нем и написал: "Держим интригу". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1002916346755754&id=100011121947008

Милованов в видеообращении в Facebook опроверг слова Скороход. 

"Тут говорят, что я подал в отставку, – это ложь. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы. Зарплаты должны быть у всех высокими – по всей Украине. И пенсии тоже. Я сделаю для этого все и верю, что у нас получится", – сказал он.

https://www.facebook.com/100004775745586/videos/1550833625085814/

11 декабря Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. грн. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. – надолго меня не хватит", – сказал он.

В тот же день Милованов опубликовал скриншоты переводов в системе "Приват24", которые свидетельствуют о том, что он за три месяца работы в министерстве получил около 93 тыс. грн зарплаты. Глава Минэкономразвития добавил, что хочет получать заработную плату, которая "не больше и не меньше", чем у его коллег – министров. 

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет говорил в ноябре, что некоторые руководители министерств просят увеличить им заработную плату, так как им "действительно сложно поддерживать свои семьи". 

Милованов, Малюська и Дубилет были назначены министрами в украинском правительстве 29 августа вместе с остальными членами Кабмина, который возглавил Алексей Гончарук.

Теги: зарплата, депутаты, правительство, работа, увольнение, Тимофей Милованов, Денис Малюська, Анна Скороход
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20 октября, 2016 20.10
 

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