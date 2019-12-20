Кабмин Украины запретил игорный бизнес под видом лотерей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в стране до 16 часов 20 декабря 2019 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правоохранители должны прекратить деятельность залов игровых автоматов до конца 2019 года Фото: ЕРА

20 декабря Кабинет Министров Украины принял постановление, которое отменяет право государственных лотерей заниматься игорным бизнесом, в частности на игровых автоматах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В частности, Кабмин отменил приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 2002 года, в котором говорится о распространителях государственной лотереи.

Вторым пунктом постановления правительство поручило Национальной полиции и Государственной фискальной службе "принять меры для прекращения функционирования распространителей лотерей, деятельность которых отнесена к запрещенным", то есть которые на самом деле занимаются игорным бизнесом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что правоохранители должны прекратить деятельность залов игровых автоматов до конца 2019 года.

"Этой ночью были проведены первые спецоперации, уже более сотни таких заведений прекратили свою деятельность. Но этого недостаточно, по нашим подсчетам, таких залов в Украине существует более восьми тысяч", – отметил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба его ведомства.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – сказал министр.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко добавил, что в ночь на 20 декабря полиция пресекла деятельность 152 игорных заведений, которые считаются незаконными. Из них изъяли имущества на 46 млн грн.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.