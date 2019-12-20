Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины запретил игорный бизнес под видом лотерей

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в стране до 16 часов 20 декабря 2019 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правоохранители должны прекратить деятельность залов игровых автоматов до конца 2019 года
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правоохранители должны прекратить деятельность залов игровых автоматов до конца 2019 года
Фото: ЕРА

20 декабря Кабинет Министров Украины принял постановление, которое отменяет право государственных лотерей заниматься игорным бизнесом, в частности на игровых автоматах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В частности, Кабмин отменил приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 2002 года, в котором говорится о распространителях государственной лотереи.

Вторым пунктом постановления правительство поручило Национальной полиции и Государственной фискальной службе "принять меры для прекращения функционирования распространителей лотерей, деятельность которых отнесена к запрещенным", то есть которые на самом деле занимаются игорным бизнесом.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что правоохранители должны прекратить деятельность залов игровых автоматов до конца 2019 года.

"Этой ночью были проведены первые спецоперации, уже более сотни таких заведений прекратили свою деятельность. Но этого недостаточно, по нашим подсчетам, таких залов в Украине существует более восьми тысяч", – отметил он.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/300568837495762/

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба его ведомства.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", – сказал министр.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко добавил, что в ночь на 20 декабря полиция пресекла деятельность 152 игорных заведений, которые считаются незаконными. Из них изъяли имущества на 46 млн грн.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Теги: Кабинет Министров, Арсен Аваков, полиция, бизнес, запрет, лотерея, игорный бизнес, азартные игры, правоохранители, политика, Алексей Гончарук, Игорь Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS