Рада может проголосовать за законопроект об игорном бизнесе 17 декабря – Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине после того, как он будет рекомендован комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который будет рассматривать этот документ утром 17 декабря, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Верховная Рада может рассмотреть доработанный законопроект о легализации игорного бизнеса в первом чтении 17 декабря. Об этом на брифинге в парламенте рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Арахамии, законопроект, над которым работали несколько групп депутатов, поставят на голосование, если документ будет рекомендован комитетом по вопросам финансов.

"Сейчас как раз авторы четырех или пяти законопроектов работают для того, чтобы сегодня зарегистрировать доработанный вместе, передать на первое чтение в Раду и проголосовать завтра, если комитет завтра (17 декабря. – "ГОРДОН") утром будет нормально пройден", – сказал он.

Авторы законодательной инциативы предлагают размещать казино исключительно в пятизвездочных отелях и сократить количество игровых автоматов, добавил нардеп. Он отметил, что сейчас в Украине действуют около 8 тыс. игровых залов и 160 тыс. игровых автоматов.

"Этот бизнес где-то на 95% черный. На 5% – серый. Белого игорного бизнеса вообще в стране нет. Учитывая то, что там где-то крутится $2,5–3 млрд долларов в год, то вы можете себе представить, какое есть сопротивление этого рынка, чтобы его легализовать. Чтобы было понятно: $2,5–3 млрд – это обращение этого рынка, а налоги платятся вместе около $10 млн в год", – подчеркнул Арахамия.

Нардеп сообщил, что законопроект предусматривает за создание нелегальных залов с азартными играми до шести лет лишения свободы.

"А если это правоохранительные органы, которые вступают с ними (владельцами нелегальных игровых залов. – "ГОРДОН") в долю, то у них будет двойная ответственность – до 10 лет", – добавил он.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса. 18 октября правительственный законопроект №2285 на эту тему был зарегистрирован в парламенте.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.