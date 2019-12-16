Разработчики законопроекта о легализации игорного бизнеса попали в ловушку – президент МСЛ

Все модели игорного бизнеса, которые работают в Европе, основаны на контроле рынка, отметил президент лотерейного оператора МСЛ Георгий Ложенко.

Украинские законодатели пытаются придумать, как регулировать игорный рынок, не создав механизма его контроля, заявил в интервью ZN.ua президент лотерейного оператора МСЛ Георгий Ложенко.

"Разработчики правительственного законопроекта попали в ловушку, внеся в документ то, что противоречит общеевропейской практике и здравому смыслу, потому что писали под чью-то диктовку", – считает он.

По его мнению, среди основных недостатков законопроекта – отсутствие четко выписанных принципов государственного контроля и ограничений для азартного бизнеса. "Все модели, которые сегодня работают в Европе, в большей степени основаны на контроле рынка. В любой из стран. Заметьте, эти страны не начинали с раздачи "входных билетов" на рынок. Сначала они создавали систему контроля. Учились контролировать то, что есть, и лишь затем развивали рынок, допуская на него новые направления", – сказал Ложенко.

По его словам, подход, при котором игорный бизнес узаконят раньше, чем введут рычаги контроля, не работает.

"Рынок – это не конкуренция по принципу: "какой автомат красивее или какой автомат интенсивнее выманивает деньги из семьи". Рынок – это в первую очередь контроль над деньгами. К сожалению, в Украине я пока ни у кого не вижу желания в этом разбираться. Зато у нас налицо сильное давление игрового лобби, которое прекрасно понимает, что в тени можно работать и нормально зарабатывать", – отметил президент МСЛ.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

18 октября правительственный законопроект №2285 на эту тему был зарегистрирован в парламенте.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.