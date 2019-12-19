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Рада провалила голосование за законопроект об игорном бизнесе

Народные депутаты решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

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За законопроект проголосовало 213 народных депутатов при 226 необходимых
За законопроект проголосовало 213 народных депутатов при 226 необходимых
Фото: iportal.rada.gov.ua

19 декабря Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовало 213 народных депутатов при 226 необходимых.

При этом депутаты приняли решение направить законопроект в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению. Это решение поддержало 243 парламентария.

Кабинет Министров зарегистрировал в парламенте законопроект №2285, а народные депутаты подали к нему еще восемь альтернативных, среди которых №2285-д авторства народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. 

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.

Документом также предлагается установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино – территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – отели от трех звезд.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

Теги: Верховная Рада, Украина, азартные игры, законопроект
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