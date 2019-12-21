"Газпром" до Нового года выплатит "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража – Оржель

Российский "Газпром" выплатит украинскому "Нафтогазу" долг по решению Стокгольмского арбитража деньгами, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Российский "Газпром" выплатит украинскому "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража еще до Нового года в случае реализации всех позиций. Об этом на брифинге 21 декабря сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Важно, что размер [долга], который зафиксирован в решениях Стокгольмского арбитража, будет выплачен деньгами. Если мы реализуем все позиции пакетные, он будет выплачен еще до Нового года. То есть непосредственно компания "Нафтогаз України" получит по этому решению чуть больше $2,9 млрд", – сказал министр.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" затраты на судебный процесс.

2 ноября 2019 года "Нафтогаз" подал в арбитраж новое заявление против "Газпрома".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".