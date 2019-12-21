Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Нафтогаз" продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы – Витренко

Российский "Газпром" и "Нафтогаз України" договорились отозвать взаимные иски в арбитражах, но иск по крымским активам "Нафтогазу" не входит в этот протокол, так как ответчиком там является государство Российская Федерация, сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года
"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года
Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже. Об этом на брифинге 21 декабря сказал исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что российский "Газпром" и "Нафтогаз" договорились отозвать взаимные иски в арбитражах, и это закреплено в протоколе по итогам переговоров.

"Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз". Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску "Нафтогазу". И в протоколе об этом нет упоминаний", – сказал Витренко.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. Глава украинской компании Андрей Коболев отмечал, что судебный процесс в Гааге может быть более длительным и сложным, чем Стокгольмский арбитраж с "Газпромом".

Интересы НАК "Нафтогаз" по Крыму представляет компания Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США).

В сентябре 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым на сумму около $5 млрд (без процентов).

Теги: Россия, Крым, Украина, НАК Нафтогаз, аннексия, Юрий Витренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира, Артур Пирожков и "Мумий Тролль"
Шоптенко подстригла волосы
Шоптенко подстригла волосы
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS