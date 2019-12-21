"Нафтогаз" продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы – Витренко

Российский "Газпром" и "Нафтогаз України" договорились отозвать взаимные иски в арбитражах, но иск по крымским активам "Нафтогазу" не входит в этот протокол, так как ответчиком там является государство Российская Федерация, сообщил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" продолжит требовать от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже. Об этом на брифинге 21 декабря сказал исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что российский "Газпром" и "Нафтогаз" договорились отозвать взаимные иски в арбитражах, и это закреплено в протоколе по итогам переговоров.

"Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз". Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску "Нафтогазу". И в протоколе об этом нет упоминаний", – сказал Витренко.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. Глава украинской компании Андрей Коболев отмечал, что судебный процесс в Гааге может быть более длительным и сложным, чем Стокгольмский арбитраж с "Газпромом".

Интересы НАК "Нафтогаз" по Крыму представляет компания Covington & Burling LLP (Нью-Йорк, США).

В сентябре 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым на сумму около $5 млрд (без процентов).