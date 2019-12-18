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Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении Россией $44 млн в пользу "Укрнафти" за активы в Крыму

Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года "ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции", отметили в "Укрнафті".

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"Укрнафта" рассчитывает, что Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии "с уважением"
"Укрнафта" рассчитывает, что Россия отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии "с уважением"
Фото: Укрнафта / Facebook

Верховный суд Швейцарии оставил 12 декабря без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта", согласно которому Россия должна возместить украинской компании более $44 млн за экспроприированные активы компании, сообщила пресс-служба "Укрнафти".

"12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым. В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда. 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Кроме того, Верховный суд Швейцарии обязал Россию выплатить "Укрнафті" 155 тыс. швейцарских франков (около 3,7 млн грн) судебных расходов.

ПАО "Укрнафта" рассчитывает, что Россия "отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении по крайней мере этого решения".

Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции.

В ПАО также подчеркивают, что "решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований в апреле 2014 года, осуществивших силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ОАО "Укрнафта" в АР Крым", после чего инвестиции ПАО были формально экспроприированы оккупационными властями.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" $44 455 012. В компании отметили, что положительного решения арбитражного суда удалось достичь при содействии миноритарных акционеров "Укрнафти", которые помогли в выборе способа защиты нарушенных прав и способствовали оплате арбитражных расходов.

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского принадлежит 43% "Укрнафти", "Нафтогазу" – 50% + 1 акция.

Теги: Россия, Крым, Украина, инвестиции, Швейцария, оккупация, Укрнафта, активы, Российская Федерация
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