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В "Газпроме" подтвердили, что выплатят "Нафтогазу" почти $3 млрд

В заявлении главы "Газпрома" Алексея Миллера говорится, что договоренности по транзиту газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" предусматривают отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, а также выплату суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем.

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Новый пятилетний контракт на транзит газа "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут до конца года
 Новый пятилетний контракт на транзит газа "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут до конца года
Фото: ЕРА

Договоренности по транзиту газа между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз України" предусматривают выплату по окончательному решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в заявлении главы "Газпрома" Алексея Миллера, сообщает 21 декабря РБК.

По словам Миллера, соглашение, которое заключат компании, "предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений", а также выплату суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем.

Он также заявил, что  "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" – соглашение на бронирование мощностей украинской газотранспортной системы.

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

21 декабря на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Газпром" выплатит украинскому "Нафтогазу" чуть больше $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража еще до Нового года в случае реализации всех позиций.

Теги: Газпром, Россия, Украина, Алексей Миллер, НАК Нафтогаз, транзит, Стокгольмский арбитраж
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