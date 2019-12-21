Кабмин опубликовал протокол "газовой" встречи в Минске

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, России и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа. Кабинет Министров Украины опубликовал протокол встречи.

Кабинет Министров Украины опубликовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России, а также компаний ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз України", ПАО "Газпром", состоявшейся 20 декабря. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

Фото: kmu.gov.ua

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Также, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря.

21 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил, что компания выплатит "Нафтогазу" сумму, присужденную Стокгольмским арбитражем.