"Газпром" заплатил Украине $2,918 млрд по решению Стокгольмского арбитража

О выплате "Газпромом" Украине более $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража сообщили российские СМИ. Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко подтвердил факт перечисления.

27 декабря российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом "РИА Новости" сообщил представитель компании.

Собеседник агентства уточнил, что перечисление было предусмотрено договоренностями между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" от 20 декабря.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко подтвердил в Facebook факт выплаты.

"Да, Украина получила $2,918 млрд от "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража", – написал топ-менеджер "Нафтогазу".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начисляется пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыве арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.