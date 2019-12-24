"Нафтогаз" хочет перенести "точки передачи" газа на украинско-российскую границу – Витренко

На переговорах по транзиту российского газа через террииторию Украины обсуждалась возможность посредничества европейской компании между российским "Газпромом" и "Оператором газотранспортной системы Украины", но такой договоренности не удалось достичь, так как компания отказалась, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" хочет договориться о переносе "точек передачи" газа на украинско-российскую границу и приобщить к их работе европейские компании, которые, в частности, могли бы продавать газ и Украине. Об этом в эфире "Громадського" 23 декабря заявил исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко.

Он сообщил, что на переговорах по транзиту газа обсуждалась возможность посредничества европейской компании между российским "Газпромом" и "Оператором газотранспортной системы Украины", но такой договоренности не удалось достичь.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, в Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в том числе и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", – сказал Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогазу" заявил, что не видит ничего плохого в перемещении "точек" передачи газа на украинско-российскую границу, если это не будет политическим решением и если к этому не будут причастны "непрозрачные" компании.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет. Премьер РФ Дмитрий Медведев сказал, что тариф будет "гуманным".