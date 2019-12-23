Стоимость транзита газа через Украину для "Газпрома" будет неизменной пять лет – вице-премьер РФ

Во время транзита российского газа через Украину все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение пяти лет берет на себя "Нафтогаз", сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

31 декабря 2019 года заканчивается 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа Фото: ЕРА

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Об этом 23 декабря во время совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает "РИА Новости".

Он отметил, что договоренности о цене на транзит газа зафиксировали в "соответствующих протоколах".

По словам Козака, все риски, связанные с тарифным регулированием, в течение этого времени берет на себя "Нафтогаз".

Он подчеркнул, что "Нафтогаз" может "выиграть" в случае, если "украинской стороне, согласно законодательству Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии "достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям" по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском "Газпроме" рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что "Нафтогаз" станет посредником между "Газпромом" и компанией "Оператор газотранспортной системы Украины".

Козак также говорил, что новый пятилетний контракт на транзит газа должны подписать до конца года. Он рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь "больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет".